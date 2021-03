Soome valitsus klaarib hädaolukorra kehtestamist ümbritsevat segadust

Eile pealelõunal teatas Soome peaminister Sanna Marin, et kooskõlas riigi presidendiga on valitsus langetatud otsuse, et Soomes hakkab kohe kehtima hädaolukord ning kasutusele võetakse eriolukorra seaduse paragrahvid 106 ja 107, kuid juba mõni tund hiljem pidid ta möönma, et paragrahve ei saa rakendada, kuni neid puudutavad õiguslikud nüansid on paigas.