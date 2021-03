Meedia: USA võib Navalnõi sanktsioonid kehtestada juba täna

Teiste allikate kohaselt võidakse sanktsioonid kehtestada juba teisipäeval, 2. märtsil. Sellest kirjutab Bloomberg, viidates allikatele kongressis, täpsustamata, millistest meetmetest on juttu. Nad märkisid vaid, et neid hakkavad rakendama USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC), kaubandusministeerium ja välisministeerium.

CNN kirjutas, et need on esimesed sanktsioonid, mis kehtestab president Joe Bideni administratsioon ja need annavad ette tooni edasiseks Moskva-poliitikaks.