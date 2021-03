Austria kantsler Sebastian Kurz ja Taani peaminister Mette Frederiksen sõidavad sel nädalal Jeruusalemma, et arutada Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga niinimetatud vaktsiiniliidu loomist, kinnitasid Viini ja Kopenhaageni ametnikud Financial Timesile.

Kavaga kursis olev Austria riigikantselei ametnik selgitas, et nende eesmärgiks on arutada mRNA-põhiste vaktsiinide loomiseks vajalike tootmishoonete ehitamist. Kolm riiki peavad parasjagu rajatiste üle kõnelusi Pfizeri ja Modernaga. Ametniku sõnul on Austria juba välja valinud sobiliku krundi, mis viitab, et plaaniga on kaugele jõutud.