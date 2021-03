Vabariigi aastapäeva tähistati tänavu 75 000 võrra odavamalt

Vabariigi aastapäeva ürituse korraldamise hind Paides jäi 175 000 euro kanti ja selle summa sees on lavastus, tehnika, peoõhtu paiga rent ja muu korralduslik kulu, kinnitati Postimehele presidendi kantseleist.

See summa on samas suurusjärgus mulluse ja tunamulluse aastaga. Ehk viimastel aastatel on olnud lavastuse, rendi ja tehnika jms kulurida samasugune.