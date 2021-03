Piirideta Reporterid kaebasid Saudi kroonprintsi kohtusse

Washington avalikustas eelmisel nädalal luureraporti, mille järgi kiitis Khashoggi tapmise heaks prints Mohammed. Khashoggi töötas ka USA väljaande The Washington Post heaks.

Saudi ametnikud lükkasid raporti tagasi, rõhutades, et Khashoggi tapeti «sõltumatu operatsiooni» käigus, mis ei hõlmanud kroonprintsi.

RSF-i sõnul on nad kogunud asitõendeid Saudi Araabia ajakirjanike ründamise ja vaigistamise poliitika kohta. Kaebus esitati Karlsruhes asuvale Saksa kõrgeimale üldkohtule (Bundesgerichtshof).

Raportis kirjeldatakse juhtumeid, mis puudutavad veel 34 ajakirjanikku, kes on Saudi Araabias vangistatud. Nende seas on ka blogija Raif Badawi, kes on vangis alates 2012. aastast islami solvamise eest.