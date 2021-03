Itaalia abiorganisatsiooni uuritakse seoses Mærskilt saadud rahaga

Migrantide päästmisega Vahemerel tegelevad vabaühendused on sattunud Itaalias kriitika alla, sealjuures kahtlustatakse neid koostöös migrantide smugeldajatega.

Seni pole neid süüdistusi tõestatud. Vabaühenduste laevu on nende merekõlbulikkuse tõttu uurinud ka Itaalia rannikuvalve.

Teisipäeval teatas meedia, et vabaühenduse Mediterranea omanikfirma Idra võttis Mærskilt vastu 125 000 eurot pärast septembris läbiviidud päästeoperatsiooni.

Heategevusorganisatsioon kinnitas, et nende suhtes on algatatud suur politseioperatsioon, millele andis korralduse Sitsiilia Ragusa prokurör. Organisatsiooni sõnul on tegemist süüdistaja «isikliku ristiretkega» vabaühenduse vastu.