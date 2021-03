Austraalia otsustas jätta piirid suletuks vähemalt juuni keskpaigani

Tervishoiuministri Greg Hunti sõnul ütlesid tervishoiuametnikud valitsusele, et "COVID-19 olukord maailmas kätkeb jätkuvalt vastuvõetamatut terviseohtu Austraaliale". See puudutab ka nakkavamate viirusevariantide kiiret levikut.

Lagi kehtestati ka nende austraallaste arvule, kellel lubati igal nädalal naasta. See jättis kümned tuhanded inimesed pikaks ajaks välismaale lõksu.

Riiki saabuvad reisijad peavad kulutama tuhandeid Austraalia dollareid, et teha läbi kohustuslik 14-päevane karantiin selleks spetsiaalselt kohandatud hotellides.

25 miljoni elanikuga Austraalia on olnud suhteliselt edukas Covid-19 leviku tõkestamisel. Riigis on registreeritud alla 29 000 koroonanakkuse juhtumi ning surnud on 909 Covid-19 haiget.