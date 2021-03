Hooldekodude töötajad soovitavad vaktsiini kolleegidele ja lähedastele

Hooldekodudes on praeguseks viiruse vastu vaktsineeritud ligi 50 protsenti töötajatest ja 85 protsenti sealsetest elanikest. Kuigi mõnel tekkis pärast kaitsesüsti mõningaid kõrvalmõjusid, nagu tundlikkus või punetus, räägivad hoolekandeasutuste töötajad, et tunnevad end pigem hästi.

«Peamised hirmu põhjused olid seotud sotsiaalmeedias levinud kuuldustega, alates kiipide panemisest ja lõpetades sellega, et vaktsiin on alles nii uus,» meenutas Rannapere hooldekodu õde Dea Ivask, kelle sõnul tuli palju negatiivsust sotsiaalmeediast. «Kolleegid siis ütlesidki, et vaatame, kuidas teistel läheb ja mõtleme.» Praeguseks on Rannapere hooldekodus vaktsineeritud pea kõik töötajad. Üks inimene loobus ja võitleb praegu koroonaviirusega.

Sotsiaalmeedia mõjule viitab ka Benita Kodu hooldustöötaja Merike Kirsipuu, kes tunnistas, et otsus vaktsineerida ei tulnud kiirelt: «Kui asutuses küsiti, kes soovivad vaktsineerida, siis minu esimene vastus oli ei. Põhjuseks olid peamiselt sotsiaalmeedias kirjutatud negatiivsed kommentaarid ja arvamused, mis olid minu jaoks hirmutavad ja survestavad.»

Kirsipuu otsustas siiski end vaktsineerida, kuna puutub tööl iga päev kokku eakate patsientidega ning kodus on riskirühma kuuluv lähedane. «Teise süstiga tekkis väike allergiline reaktsioon – süsti koht läks punaseks, kuid rohkem kõrvalmõjusid ei olnud,» kirjeldas ta ja lisas, et enesetunne on hea.

Esialgu soovis vaktsineerimisest keelduda ka Tammiste Hooldekodus töötav Rita Saareoja: «Siis hakkasin mõtlema, et olles tööl hooldekodus, võin ma ju nakatada oma hoolealuseid ning see siiski muutis mu seisukohta. Motiveeris ka see, et paljud töökaaslased lasid vaktsineerida ning soovitasid ka mul seda teha.» Saareoja on mõlemad vaktsiinidoosid kätte saanud ja temal kõrvalnähtusid ei esinenud.

Vaktsineerimisotsuseni aitas mõne inimese puhul jõuda aeg või konsulteerimine. «Konsulteerisin oma endise kolleegiga Pärnu haiglast ja tema soovitas kindlasti vaktsineerida. Nii võtsin julguse kokku ja panin ennast nimekirja,» rääkis Irina Kalda Tammiste Hooldekodust. «Tänaseks olen vaktsineeritud, mingeid kõrvalnähtusi ei esinenud. Tekkis turvatunne, et ma ei pruugi haigestuda. Kindlasti soovitan oma kolleegidele, kes ikka veel kahtlevad, et mingu kindlasti vaktsineerima,» kommenteeris ta.