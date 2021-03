Šoti Rahvuspartei (SNP) liider on eitanud väiteid, et on andnud kohalikule parlamendile valeväiteid selle kohta, millal ta Alex Salmondi vastu esitatud süüdistustest teada sai. Salmond, kes mõisteti läinud aastal kohtus õigeks, on süüdistanud oma mantlipärijat juhtimisvigades ja ministrieetika rikkumises.