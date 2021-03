USA õhujõudude kaugpommitajad tulevad täna Eesti kohale

USA õhujõudude Euroopa ja Aafrika vägede juhi, kindral Jeff Harrigiani sõnul saadab õhuharjutus selge sõnumi, et Ameerika Ühendriigid on Balti liitlastele vankumatult pühendunud. «Meil on ühine eesmärk tagada regionaalne julgeolek,» ütles Harrigian.

Pommitajate rakkerühma eesmärk on näidata Ameerika Ühendriikide pühendumust NATO kollektiivse kaitse põhimõttele ning üksuse missioonid on nähtav osa USA täiendatud heidutuse võimekusest. Mitmekülgset B-1B Lancer tüüpi lennukit peetakse Ameerika Ühendriikide kaugpommitajate kandvaks jõuks, see võimaldab kiiresti ja suures koguses kohale tuua nii täpsusrelvi kui ka mitte-täpsusrelvi, et vastanduda ükskõik millise vaenlasega, ükskõik kus, ükskõik millal.