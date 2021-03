Orbáni erakond lahkus europarlamendi suurimast fraktsioonist

«Käesolevaga teavitan teid, et Fideszi europarlamendiliikmed lahkuvad EPP fraktsioonist,» seisab Orbáni kirjas EPP esimehele Manfred Weberile, mille üks Ungari minister Twitteris postitas.

«EPP fraktsiooni reegite muutmine on Fideszi ja meie valijate suhtes vaenulik samm... See on ebademokraatlik, ebaõiglane ja vastuvõetamatu. Seetõttu otsustas Fideszi juhatus EPP fraktsioonist otsekohe lahkuda,» lisas Orbán kirjas.