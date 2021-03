Viigileht üldise autostumise suurendamise masinavärgi ees

Teade Rävala puiestee läbimurde arhitektuurikonkursist on pealtnäha justkui positiivne uudis, kuid tegu on osava maskeraadiga Tallinna praeguse linnavõimu varasemast tööriistakastist, kui meenutada kasvõi seda, kuidas põhjalikult koostatud Peatänava projekt on pandud sahtlisse ootama kõigi muude magistraalide ja läbimurrete valmimist, kirjutab arhitekt Juhan Kangilaski kommentaariks Postimehe tänasele uudisele kavandatavast Rävala puiestee läbimurde arhitektuurikonkursist.