Julgeolekuteenistus BfV kahtlustab erakonda seotuses paremäärmuslastega, kirjutas Der Spiegel. Mitu Saksamaa liidumaad on partei juba varasemalt jälgimise alla võtnud, kuid julgeolekuasutuste poolt eelmisel nädalal langetatud otsus tähendab, et nüüd on AfD tegevusel võimalik silma peal hoida üle terve riigi.