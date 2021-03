Vaktsineerimiskutseid hakatakse saatma e-kirja teel

«Teie saate teavituse, et pange ennast kirja ja siis te lähetegi ise ja panete kirja. Tegelikult keegi ei suhtle teiega vahepeal või ei veena,» rääkis Friedemann. Ta lisas, et riskirühmas olevate inimestega võtavad perearstid siiski ühendust telefoni teel, kuna riskirühmas olijate puhul on vaktsineerimine eriti tähtis. Seega võtab arst aega ka vajadusel inimese veenmiseks.

Friedemann ütles, et vaktsineerimissooviga õpetajatest on ühe doosi saanud 68 protsenti. 15-tuhandeline nimekiri on saanud üle saja nime võrra pikendust. Lõpusirgel on ka hooldekodude, hambaarstide ja perearstide vaktsineerimine. «Siin on jäänud mõned, kes alguses ei soovinud ja nüüd soovivad,» ütles Friedemann.