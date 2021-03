Murekoht ⟩ Paljudele tööandjatele ja töötajatele pole karantiinihüvitise kohustus teada

Kirjas riigikogu sotsiaalkomisjonile tõi Madise välja, et sotsiaalkomisjoni istungi protokollide põhjal jäid osad töötajad karantiini korral kuni kaheksaks päevaks asendussissetulekuta. «Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht selgitas ühel komisjoni istungil, et «tööandjate tagasisidest, mis õnnestus eilse öö ja tänase varahommiku jooksul saada, nähtub, et pooled tööandjatest on hüvitanud karantiinilehti ja pooled mitte. /…/ pilt on selgelt kirju ja ei saa öelda, et kõik tööandjad ja suured ettevõtted käituksid ühtemoodi». Ka Riigikogu täiskogu 2020. a 7. detsembri ja 9. detsembri istungite aruteludes käsitleti probleemi, et sugugi kõik tööandjad ei korva karantiini ajal saamata jäänud töötasu.