Süürias IS-i omaste laagris on sel aastal tapetud 31 inimest

Laagri olukorra järsust halvenemisest annab tunnistust asjaolu, et abiorganisatisoon Piirideta Arstid (MSF) peatas sel nädalal ajutisel tegevuse, sest üks tema meeskonnaliige tapeti.

«2021. aasta algusest on tapetud 31 inimest – kuus neist tapeti terava esemega, ülejäänud lasti maha,» ütles laagriametnik Jaber Sheikh Mustafa.

Alates 8. veebruarist on ohvrite arv kahekordistunud, lisas ta.

«Me usume, et nende mõrvade taga on IS-i uinuvad rakukesed,» ütles Mustafa ja lisas selgituseks, et tapetakse peamiselt laagris elavaid iraaklasi.