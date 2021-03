Kreml: uued Lääne sanktsioonid on täiesti vastuvõetamatud

«Meie arvates on sellised meetmed täiesti vastuvõetamatud, sest need kahjustavad juba niigi halbu suhteid,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

«Meie Ameerika kolleegid väidavad ülima kindlusega, et mürgitamine leidis aset ja et selle taga oli FSB. See on ennekuulmatu,» ütles Peskov.