Eesti 200: valitsus on pandeemiavastase võitluse elluviimisel saamatu

Kuigi juhatuse liikme sõnul on positiivne, et valitsus on teadlastega konsulteerinud, on Kaja Kallase valitsus olnud tema hinnangul pandeemiavastase võitluse elluviimisel saamatu. «Juhtimine on olnud kaootiline. Meie probleem ei ole selles, et teadlased ja eksperdid oleksid midagi mööda pannud või kahe silma vahele jätnud. Meie probleem tuleneb sellest, et riigijuhtimine on olnud saamatu,» ütles Kaup Lapõnin.