Meghan Markle'i sõnul kinnistab Buckinghami palee valesid

Buckinghami palee teatas kolmapäeval, et on väga mures seoses meedias ilmunud informatsiooniga, et endine Sussexi hertsoginna Meghan Markle seisis kuningakojas elades silmitsi niiöelda kiusamiskaebusega. Markle leiab aga, et palee kinnistab tema ja prints Harry kohta käivaid valesid.