USA president taunis Texase ja Mississippi otsuseid maskide osas

«Ma arvan, et see on suur viga. Me oleme just muutmas selle pandeemia iseloomu. Viimane asi, mida vajame, on selline neandertallaste mõtlemine, et kõik on juba korras korras ja võtke mask maha ning unustage see. Maski kandmine on endiselt oluline,» ütles president ajakirjanikele.