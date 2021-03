Tallinna lauluväljakut valvavad nüüd termokaamerad

«Tuleb tunnistada, et varasemalt ei osatud ette näha eraldi laulukaare turvalisuse küsimustega tegelemist, kuid oleme saanud tõsise õppetunni. Nüüd jälgivad võimekad termokaamerad kogu aeg laulukaart ning teavitavad automaatselt ja koheselt turvaettevõtte juhtimiskeskust kui midagi kahtlast tuvastatakse,» rääkis lauluväljaku juht Urmo Saareoja. Tema sõnul on lauluväljaku ala külastajatelt tulnud ka tänusõnu, kuna laiem valgustatud ala võimaldab turvaliselt jalutada ja sportida ka pimedamal ajal.

«Lauluväljak on vaba aja veetmise ning hea meeleolu koht, kus inimesed peavad tundma end hästi ja turvaliselt. Arusaadavalt oli laulukaare süütamine šokeeriv ning tekitas kahtluseid ala turvalisuses,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm ning nentis, et tänu mitmepoolsele koostööle sai tehtud väga vajalik investeering.

«Lauluväljak on linlaste jaoks armastatud paik igal ajal, paratamatult kipuvad aga sellised kohad ligi tõmbama ka tegelasi, kelle sõrmed sügelevad lõhkumise või sodimise järele. Korralik valgustus ning valvekaamerate olemasolu vähendab oluliselt pahategijate võimalusi segamatult toimetada, see on oluline meede,» lisas Tallinna munitsipaalpolitsei juht Aivar Toompere, «Just sellisteks puhkudeks, kus selgub koheselt sekkumist vajav probleem, oleme oma eelarves arvestanud reserviga linnaosade turvalisuse tagamiseks. Mul on hea meel, et saime kriitilisel hetkel appi tulla ning kiiresti aidata asja lahendada.»