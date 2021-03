Kohtla-Järve korteris lekkis gaas, ema ja laps toimetati haiglasse

Häirekeskus sai kell 22.41 teate, et Kohtla-Järvel Outokumpu tänaval asuva elumaja ühes korteris on tunda gaasilõhna. Kohale rutanud päästjad tuvastasid, et korteris oli gaasileke ning sulgesid kohe gaasikraani ja tuulutasid ruumid.