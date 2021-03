Veebileht 38 North, mis on pühendatud Põhja-Korea analüüsimisele, osutas pildimaterjali põhjal sellele, et pealinnast Pyongyangist 100 kilomeetrit põhjas asuvas Yongbyoni tuumakompleksis on pärast umbes kahe-aastast pausi toimima hakanud kivisöel töötav tehas.