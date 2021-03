Mullu muudeti rahvastikuregistris üle 100 000 inimese elukoht

Rahvastikuregistris kajastuv elukoha aadress omab õiguslikku tähendust ehk see on paljudel juhtudel elukohaga seotud avalike teenuste määramise aluseks. Kui vaadata 2020. aasta elukohaandmete registreerimise statistikat ja kõrvutada seda aasta varasemaga, siis on märgata muutust oma elukoha registreerinud isikute arvus.