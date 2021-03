Helme sõnul on erakond seni keskendunud nendele piirkondadele, kus toetus neile on tugevam, ent seekord plaanib EKRE minna oma nimekirjaga valimistele mitmes Ida-Virumaa omavalitsuses.

«Täna on meil eestlaste ja venelaste vahel hea tasakaal. Me ei taha seda ära rikkuda,» kommenteeris Helme. Tema sõnul on EKRE-l venekeelse valijaskonnaga nii lahkhelisid kui ka sarnaseid arusaamu.