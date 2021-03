Valitsus pani paika riigikaitse sundkoormiste kava

Kaitseressursside ameti esindaja Alo Aulik rääkis kaitseministeeriumi veebibriifingul, et peamised teenused, mida kaardistama hakatakse, jaotuvad kolme kategooriasse: tootmine, teenused ja vahenditele ligipääs. Tootmise alla kuulub näiteks jalatsite, betoonelementide või spetsiifiliste mootoridetailidega varustamine. Teenustena on vajalikud näiteks kaevetööd, sillaehitus ja metsalangetus. Vahenditena on vajadus näiteks veevarustuse ja prügimajanduse järele. Auliku sõnul võib viimaseid võtta ka elutähtsate teenustena.

Edasine näeb ette ühenduse võtmist vajalikke teenuseid pakkuvate ettevõtetega, rääkis Aulik. Tema sõnul on selle eesmärk eelkõige dialoog, mitte jõuasutusena ütlema tulemine, et keegi peab midagi tegema. Lisaks seletatakse ettevõtetele, miks nad on valimisse sattunud. Auliku sõnul on valimisse sattumisel kaks kriteeriumit – valdkond ja tegevuspiirkond. Valdkonnast nähtub, kas ettevõte võiks pakkuda otsitavat teenust. Tegevuspiirkonna kohta tõi Aulik näite: kui Tallinna Vesi pakub teenuseid Harjumaal, siis Võrumaal või Narvas nende teenustest kasu pole.