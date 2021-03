Ratas võib saada uueks riigikogu esimeheks

Sama kindel nagu on Jüri Ratase tõus spiikri kohale, on Hanno Pevkuri jätkamine riigikogu esimese aseesimehena, kirjutab ERR. «Koalitsiooni seniste kokkulepete kohaselt on see tõesti nii ja Reformierakonnas on kokkulepe, et mina jätkan,» rääkis Pevkur. Tõenäoline teine aseesimees on Martin Helme EKREst.