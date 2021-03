USA-s asuv sotsiaalmeediavõrgustik teatas, et selle automatiseeritud süsteemid tuvastasid ja blokeerisid 530 Instagrami kontot, mida kasutati kampaanias meeleavaldajate vastu, kes tulid tänavatele pärast Navalnõi kinnipidamist jaanuari keskpaigas.

«Roskomnadzor on saatnud Facebooki juhatusele kirja, milles on palve edastada nimekirjad kontodest, millele on ligipääs blokeeritud ning anda selgitus nende blokeerimise põhjuste kohta,» teatas Vene meediajärelevalve avalduses.