Nakatumiskoldeks tunnistatud korteriühistutele hakatakse jagama kaitsevahendeid

Sveti sõnul saavutati terviseametiga poolteist nädalat tagasi kokkulepe, mille alusel linnaosa kortermajade kohta teavet saab, et aidata piirata viiruse levikut. Linnaosavalitsus otsustas, et sama praktikat hakatakse rakendama kogu linnas, sest ehkki Lasnamäel on nakatumisnäitajad kõige kõrgemad, et jää Haabersti linnaosa sellest palju maha: «On oluline, et viiruse piiramisega tegeletaks seal, kus on tiheasustus».