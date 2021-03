ÜRO: ligi viiendik tarbijale mõeldud toidust läheb raisku

Prügimäele jõudva toidu kogus on ÜRO sõnul seniarvatust palju suurem. «Probleemi ulatus on tohutu,» ütles mittetulundusorganisatsiooni Waste and Resources Action Programme (WRAP) arendusdirektor Richard Swannell värsket eriraportit tutvustades.

«See on kulukas nii keskkonnale, ühiskonnale kui majandusele.» Kui kõik toidujäätmed pandaks 40-tonnistesse veokikonteineritesse, siis ulatuks see veokirivi seitse korda ümber maaima, ütles Swannell.

Samas on ÜRO andmetel 700 miljonit inimest sunnitud igal õhtul tühja kõhuga magama heitma.

Raportis vaidlustatakse ka kaks üldlevinud arvamust, kus toitu kõige rohkem raisatakse. «Tänini peeti toiduraiskamist rikka maailma probleemiks,» ütles ülevaate kaasautor, ÜRO keskkonnaprogrammi kestlike toidusüsteemide programmi ekspert Clementine O'Connor.

«Meie raport näitab, et mingil määral on toiduraiskamist igas riigis, leibkonna toidujäätmed on ülemaailmne probleem.» Iga planeedi elaniku kohta visatakse aastas ära 121 kilo tarbimisvalmis toitu, üle poole sellest – 74 kilo – viskavad ära leibkonnad.

Uuring hõlmab kolme neljandikku inimkonnast ja 54 riiki, mille hulgas on nii rikkaid, keskmisi kui vaeseid riike.

Esmakordselt on peatähelepanu sellel, mis juhtub toiduga tarbija tasandil, mitte niivõrd tootmise, hoiustamise ja transpordi käigus. Uurimistulemuste põhjal on koostatud toidujäätmeindeks, mis peaks aitama riikidel oma probleeme mõõta, kuid mis aitaks ka pidurdada maakera soojenemist.

Swannell ütleb, et kui toidujäätmed oleks riik, oleks see kasvuhoonegaaside emissioonilt maailmas kolmandal kohal. «Toidusüsteemi tuleb parandada, kui me tahame kliimamuutust korda saada,» rõhutab ta ja toob eeskujuks Hollandi ja Taani, kus probleemiga on juba hakatud tegelema, ja üsna edukalt.