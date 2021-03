Prantsusmaa pikendab ja tugevdab oma kohalolekut Eestis

«Missiooni pikendamine ja tankide arvu kahekordistamine näitab Prantsusmaa tahet osaleda oma lähedaste liitlaste julgeoleku kindlustamises. Prantsuse sõdurite kohalolek Eestis on eriti märgiline just nüüd, kui tähistame meie riikide vaheliste diplomaatiliste suhete sajandat aastapäeva,» sõnas Prantsuse suursaadik Eestis Eric Lamouroux.

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on Prantsusmaa üks Eesti olulisemaid liitlasi. «Samuti on Prantsusmaa näol tegu tuumariigiga, kelle kohalolek Läänemere piirkonnas mõjub kahtlemata olulise heidutusena,» ütles Laanet. Ministri sõnul on tähtis ka see, et sõdurid teenivad koos nii Eestis kui Malis, mis annab võimaluse õppida lähemalt tundma üksteise taktikalisi oskusi ja olla nii valmis üksteise eest seisma.