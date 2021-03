Koroonaosakonnas hävitab baktereid desinfektsioonirobot

«Saame robotit kasutada nii palatite kui ka koridoride täiendavaks ja tõhusaks desinfitseerimiseks, et vähendada haigustekitajate levikut haiglaruumides. Kindlasti tuleb seade eriliselt kasuks siis, kui hakkame Covid-osakondades tegema suurpuhastust, et muuta need tagasi tavaosakondadeks, kuid praegust haigestumise statistikat vaadates on see kahjuks veel kauge unistus,» ütles dr Popov.