Kokku koguti 200 000 eurot, et tasuda hüüdnimede El Castaña ja Isco all tuntud narkokaubitseja kautsjon ja ta eeluurimisvanglast vabadusse aidata. Lõuna-Hispaania suurima hašišikaubitseja vabanemiseni viinud nn ühisrahastust nähakse aga skeemina, mis on osa tema kaitsestrateegiast.