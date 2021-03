Jamali piirkonna elanike hinnangul võis viimase paari kuuga elu jätta 60 000 - 80 000 põhjapõtra, kes on surnud nälga Jamali tundrasse moodustunud paksu jääkatte tõttu.

Tavaliselt suudavad põhjapõdrad kaevata läbi lume, et pääseda ligi oma lemmiktoidusele samblale, kuid sel aastal on maapind kaetud kõva jääga. Kohalike karjakasvatajate sõnul on jääkatte paksus vähemalt kolm sentimeetrit, vahendab Barents Observer.