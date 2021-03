Ilmaäpi nimekonkursile laekus ligi 2000 pakkumist

Ilmaäpp hakkab edastama Eesti asukohapõhist ilmaprognoosi ning sealt leiab ka vaatlusandmeid ilmajaamadest, kaugseire tulemusi ja jääkaardi. «Äpi teevad aga eriliseks just kaks funktsiooni – asukohapõhised push-teated ohtlike ilmastikunähtuste hoiatuste kohta, mis tulevad otse ekraanile ning vabatahtlike ilmavaatlejate vaatlused, mis on võimalus ise ilmainfot edastada,» rääkis Liiv.

Liivi sõnul on ilmaäpi arendamine seotud selleda, et seoses kliima soojenemisega esineb ekstreemseid ja ohtlikke ilmastikunähtusi üha sagedamini. Sellest tulenevalt on vajadus kvaliteetse hoiatamisteenuse järele ning on oluline, et kasutajad saaksid edastada oma ilmavaatlusi, panustades selliselt ilmaprognooside ja –hoiatuste kvaliteeti. «Selliste funktsionaalsuste abil populariseerime ilmavaatlusi ja suuname tähelepanu ilmastikule ning ka ohtlikele ilmanähtustele ning tõstame ühtlasi ka inimeste teadlikkust kliimamuutuste kohta,» ütles Liiv.