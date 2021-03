Haigekassa kaasab vaktsineerimisse abikäsi erasektorist

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et lähiajal jõuab Eesti olukorda, kus vaktsiini hakkab rohkem riiki jõudma kui seni ning seetõttu on vaja abikäsi vaktsineerimiseks. «Teame, et perearstid töötavad täna edasi riskirühmade vaktsineerimisega, haiglad ravivad eelkõige koroonaviirusesse nakatunud patsiente. Eelneva tõttu ongi vaja eraturult värvata lisajõudu, sest eesmärk on riiki saabuvad vaktsiinidoosid esimesel võimalusel süstida,» selgitas Parv.

Peaasjalikult ootab haigekassa neid eriarstiabi teenuse osutamise tegevusloaga eratervishoiuteenuse osutajaid, kes asuvad maakonnakeskustes üle Eesti ehk seal, kus elab rohkem inimesi. «Oleme arvestanud, et huvi suuremate linnade vastu on teenuseosutajatel suurem. Seetõttu oleme pannud tingimuseks, et kui teenuseosutaja soovib vaktsineerida suurlinnas, tuleb tal mõni väiksem koht siiski juurde pakkuda. Kui pakutakse vaktsineerimisteenust väljaspool Harjumaad, Tartumaad, Pärnumaad või Ida-Virumaad, võib vaktsiinisüste teha ka ainult selles tegevuskohas,» lisas Parv.

Kui teenuseosutaja soovib tulla lepingusse kahe erineva tegevuskohaga, ootab haigekassa temalt võimekust teha nädalas vähemalt 750 süsti. Kui lepingusse tullakse ühe tegevuskohaga, on eeldus, et süste tehakse nädalas vähemalt 300. Haigekassa tasub ühe süsti eest teenuseosutaja tegevuskohas 5.30 eurot ja väljaspool tegevuskohta ning nädalavahetuseti ja riigipühadel tehtud vaktsiinisüsti eest 7.30 eurot. Süstlad, nõelad, vaktsiin ja vajalikud lahustid on tagatud terviseameti poolt.