Kiik Helmele: vihkamisest armastuseni on väidetavalt ainult üks samm

Endine rahandusminister kinnitas, et on püüdnud mitte olla ülemäära karm uue valitsuse tegevuse või tegevusetuse suhtes. «Olen ise selle laua taga istunud ja tean, kui keeruline on kõike erinevat ja vastukäivat infot silmas pidades langetada otsuseid, mis sõna otseses mõttes on elu ja surma küsimused. Seda enam on vastik vaadata, kuidas olukorra üle täielikult kontrolli kaotanud uus peaminister keskendub oma läbikukkumises süüdistustele sellest, mida enne teda tehti,» kirjutas Helme.

«Paraku on olukord sedavõrd tõsiseks muutunud, et mingil moel ei ole võimalik vaikides pealt vaadates lihtsalt lasta valitsusel kogu Eestit katastroofi triivida. Samuti ei saa nõus olla, et oma tänaseid saamatusi ja rapsimisi lükatakse süüdimatult eelmise valitsuse kaela,» nentis Helme.

«Eelmine valitsus sai koroonakriisiga hästi hakkama, kuna kõik tunnetasid vastutust. Nõrgim lüli oli alati Tanel Kiik, kelle tegemata töö klaarisid ära peaminister, rahandusminister, siseminister, majandusminister, riigihaldusminister. Täna oleme paraku olukorras, kus kaks võtmeministrit, peaminister ja seesama ametis olnud terviseminister, ei tule oma ülesannetega absoluutselt toime. Kõrval ei ole ka kedagi, kes nende eest kataks. Selle asemel oleme jõudnud iga kriisi tüüpilisse faasi, kus otsitakse oma ebaõnnestumise tunnistamise asemel süüdlasi. Ja nagu Eestis kombeks, süüdi on ikka EKRE, olgu ta valitsuses või opositsioonis.»

Vihkamisest armastuseni on üks samm

Töö- ja terviseminister Tanel Kiik ei jäänud Helme kommentaarile vastust võlgu. «Martin on ikka olnud minu andunud fänn ja väsimatu töövari. Seda nii valitsuses kui opositsioonis. Ole ettevaatlik, vihkamisest armastuseni on väidetavalt ainult üks samm,» kirjutas Kiik sotsiaalmeedias, lõpetades lause südame emotikoniga.