Hiina president kutsus Sise-Mongoolias hiina keelele üle minema

Hiina Sise-Mongoolia autonoomne piirkond piirneb Mongooliaga, kellega tal on tihedad rahvuslikud ja kultuurilised sidemed ning ühine keel.

Sise-Mongoolia peab «vankumatult edendama ühiste riiklike õpikute kasutamist», et korrigeerida niiviisi «väärad ideed» kultuuri, riigi ja rahvuse kohta, ütles Xi reedel Pekingis Hiina rahvakongressil kõneldes.

Mullu ähvardati protestimeelseid vanemaid vallandamistega, trahvidega ja laste koolist väljaheitmisega. Ühes piirkonnas pakkusid võimud õpilastele raha, et nad veenaksid oma kaaslasi kooli tagasi pöörduma.

Kohalikud võimud peavad Xi sõnul püsima õigel teel, et «lahendada probleemid Hiina eripärasid arvestades». Samuti peavad sisemongoollased mõistma, et «hani rahvus ei saa olla rahvusvähemustest lahus ja et rahvusvähemusi ei saa hani rahvusest lahutada».