Merkel: pandeemia võib naiste olukorda halvendada

«Peame kindlustama, et pandeemia ei vii meid tagasi vanade soomudelite juurde, mida me oleme juba ületatuiks pidanud,» ütles Merkel rahvusvahelise naistepäeva eel videosõnumis.

Ta märkis, et naised kannatavad tervishoiukriisi tagajärjel ebaproportsionaalselt palju ja samal ajal on nad otsuste tegemisel alaesindatud.

Samuti töötavad naised meestest enam hoolduse alal ning just seda tööd saadavad eriti suured väljakutsed.

Merkel tõi esile, et tervishoiusektori kõigist töötajatest moodustavad naised üle 75 protsendi, aga valdkonna juhtivatel kohtadel on neid napilt 30 protsenti.

Saksamaal on ka üks Euroopa Liidu suuremaid palgalõhesid, kuna 2019. aastas teenisid naised keskeltläbi 19 protsenti vähem kui mehed. Osalt on selle põhjuseks asjaolu, et paljud Saksa naised töötavad osaajaga.