Soome kohalikud valimised lükkuvad koroona tõttu aprillist juunisse

Avalikult on valimiste edasilükkamist vastustanud üksnes Põlissoomlased.

Põlissoomlaste peasekretär Simo Grönroos ütles STT-le, et maailmas on valimisi korraldatud ka palju raskemate koroonanäitajate korral, kui on praegu Soomes, ning edasilükkamine kahjustab demokraatia usaldusväärsust.