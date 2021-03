Viinis avaldasid tuhanded inimesed meelt koroonapiirangute vastu

«See kõik on nii kummaline ja hullumeelne, ükski Hollywoodi režissöör poleks suutnud seda välja mõelda,» ütles Kickl veel kehtivate piirangute kohta.

Viimastel nädalatel on nakkuste arv pöördunud taas tõusuteele, laupäeval teatati rohkem kui 2500 uuest juhtumist viimase ööpäeva jooksul.

Austrias on koroonadiagnoosi saanud üle 470 000 inimese ning COVID-19 tagajärjel on surnud 8694 inimest. Paranenuid on üle 440 000.