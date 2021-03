Vaktsineerimise verstapost: vähemalt ühe doosi on saanud üle 100 tuhande inimese

Covid-19 vaktsineerimisega hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on Eestis praeguseks 7,6 protsenti. Euroopa Liidus keskmiselt on see umbes 6 protsenti. Üle 80-aastaste inimeste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on Eestis keskmiselt 27,1 protsenti. Maakondade lõikes on üle 80-aastaste hõlmatus kõige kõrgem Hiiumaal 43,3 protsendiga, Saaremaal 36,3 protsendiga, Läänemaal 36,1 protsendiga, Pärnumaal 35,3 protsendiga ja Raplamaal 35 protsendiga.