Myanmari meeleavaldajad kogunevad pärast hunta ööhaaranguid taas

Riik on olnud kaoses alates 1. veebruaril toimunud riigipöördest, mille käigus endine juht Suu Kyi kukutati ning võimule tuli sõjaväehunta.

ÜRO sõnul oli kolmapäev siiani veriseim, kui julgeolekujõud avasid rahvamasside pihta tule ja tapsid 38 inimest.

ÜRO Inimõiguste Ülemvoliniku büroo teatas, et riigipöördest saati on tuvastatud 54 surma, kuigi tegelik arv võib olla suurem, samuti on üle 1700 inimese vahistatud.

Suu Kyi Rahvuslik Demokraatialiiga (NLD) kinnitas taas, et mõned nende parteiametnikud vahistati öiste haarangute käigus.

"On tõsi et mõnes linnas vahistati NLD ametnikud. Me ei tea palju inimesi kinni võeti," ütles partei esindaja Soe Win.

NLD parlamendiliige Sithu Maung ütles Facebookis, et julgeolekuväed otsisid eile öösel erakonna infoametnikku U Maung Maungi, kuid ei leidnud teda.

"Politsei ja sõjaväelased peksid U Maung Maungi venda, teda hoiti piinamise käigus pea alaspidi, sest kedagi polnud vahistada," ütles parlamendiliige.

Riigi kontrollitud uudistekanalid hoiatasid pühapäeval Pyidaungsu Hluttawi Esindava Komitee rühma kuuluvaid parlamendiliikmeid, kes väidavad end olevat Myanmari seaduslikult valitud valitsus, et nad on "riigireeturid" ning võivad kanda kuni 22-aastast vanglakaristust.

Hunta kuulutas grupi liikmed soovimatuteks isikuteks ning lisas, et nendega suhtlejad võivad samuti vanglakaristuse saada.

Yangoni aktivist Maung Saungkha märkis, et pühapäeval toimuvad koordineeritud meeleavaldused mitmes linnas ja regioonis.

"Me oleme valmis oma riigi eest surema," ütles ta. "Praegune olukord on hullem (kui eelmine hunta). Kas me lepime praeguse olukorraga või võitleme? Seekord me peame võitmiseks võitlema. Me usume, et noorema põlvkonnaga koos võideldes oleme võidukad."

Võimude kontrollitud uudised teatasid laupäeval, et kui ametnikud jätkavad vastupanu, vallandatakse nad 8. märtsist alates koheselt. Hunta kavandab esmaspäeval pankade taasavamist.

Meeleavaldajad aga tahavad huntale järgmise kahe päeva jooksul vastupanu avaldada.

Politseinikud ja sõjaväelased eemaldasid pühapäeval Yangonis barrikaade ning kasutasid protestijate laialiajamiseks pomme ja pipragaasi.

Yangoni Põhja Okkalapa linnajaos muutusid meeleavaldused muusikaliseks, kitarristid ja trummimängijad kandsid Suu Kyi särke ning laulsid protestilaule.

"On tähtis, vennad ja õed, et ühineksime üksmeelselt," laulis rahvas.

Myanmari teise suurima linna Mandalay tänavatel marssisid tuhanded, korrates "ärge teenige sõjaväge, lahkuge, lahkuge."

Paljud istusid tänavail valitud juhtide vabastamist nõudvate loosungitega.

Mandalays tulistasid julgeolekuväed 21-aastast Ko Naing Min Ko-d jalga ning peksid ta surnuks.

Magway piirkonnas tapsid sõjaväelased laupäeva hommikul ühe 17-aastase nooruki ja NLD erakonna ametniku.

India võimude sõnul on India-Myanmari piiri ääres hulk põgenikke, kes soovivad Myanmarist lahkuda.