Galerii ⟩ Lääne-Tallinna keskhaigla näitas kuulujutu kummutamiseks koroonahaigete palateid

Sotsiaalmeedias on levimas video, mis näitab Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliiniku tühja korrust, väites, et koroonaosakonnad seisavad tühjalt.

Lääne-Tallinna keskhaigla kinnitas, et videos näidatud teisel korrusel ei viibi patsiente, sest haiglas ei ole piisavalt personali, kellega osakond mehitada.

«Oleme korduvalt rõhutanud, et patsiente ei ravi mitte palat ja voodikoht, vaid personal. Nakkuskliiniku teine korrus on ruumide poolest valmisolekus patsiente vastu võtma, kuid korruse avamiseks peame veelgi piirama plaanilist ravitööd, et kaasata teistest osakondadest personali Covid-patsientide raviks,» selgitas Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees doktor Arkadi Popov.