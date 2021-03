Meili teel kutsututest tuli vaktsineerima alla poole

Viimastel päevadel on ligi 5000 inimest oma eesti.ee riikliku postkasti isiklikule meiliaadressile ümber suunanud, kuid alates 1. märtsist on saadetud üle 13 000 vaktsineerimise meeldetuletuse, millest ligi 60 protsenti inimese isiklikule meiliaadressile ei jõudnudki.

«Kui me vaatame sihtrühma, Eestis on vanusegrupis 60 pluss umbes 380 000 inimest statistikaameti andmete järgi, nendest 74 000 on oma e-maili ära suunanud ehk 22 protsenti,» sõnas riigi infosüsteemi ameti peadirektori asetäitja Margus Arm, lisades, et kohalejõudnud 42 protsenti on üle ootuste hea tulemus.