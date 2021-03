VÄLISPANORAAM ⟩ Bideni hiiglaslik päästepakett paksendab sotsiaalset polstrit

Kas hullem on möödas? Mida näitab 1,9 triljoni dollari suurune päästepakett? Kuidas on president Joe Bideni ametiajal muudetud tegevust viirusevastases võitluses? Neile ja teistele küsimustele vastas Postimehe välisuudiste toimetaja Margus Parts. «Välispanoraami» saatejuht on Martin Kutti.

Partsi sõnul on Bideni ja Donald Trumpi administratsioonide suurim erinevus pandeemia ajal olnud see, et demokraadist president on pöördunud teaduspõhise lähenemise juurde. See väljendub nii Trumpi ajal muudetud regulatsioonide tagasipööramises, teaduse rahastamises kui ka kampaaniates, millega ärgitatakse inimesi maske kandma.