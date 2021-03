Ekvatoriaal-Guinea sõjaväelaagri plahvatustes hukkus vähemalt 15 inimest

Kaitseministeerium ütles avalduses pühapäeva õhtul, et plahvatuste põhjuseks oli tulekahju relvalaos. Ministeeriumi teatel hukkus esialgsetel hinnangutel 20 inimest ja viga sai 600. Tervishoiuministeerium teatas 17 hukkunust.

Kanalil TVGE eetrisse läinud kaadritel on näha hoonerususid, mille alt tuuakse ära inimesi, samuti ühe haigla põrandal lebavaid ohvreid.

«Me nägime plahvatust ja suitsu, kuid me ei tea, mis seal toimub,» ütles üks kohalik elanik AFP-le.

Riigis on president Teodoro Obiang Nguema võimul olnud peaaegu 42 aastat. Temast on saanud Aafrika kõige kauem ametis olnud riigipea. Tema poeg Teodoro Nguema Obiang Mangue, kes on ka asepresidendiks ja vastutab riigi julgeoleku eest, käis plahvatuste sündmuskohal.