Merkeli konservatiivide bloki toetus on valimiste eel langenud

CDU/CSU bloki toetus on langenud 32 protsendile, selgus ajalehes Bild ilmunud Kantari uuringust. Tegemist on madalaima toetusega alates 2020. aasta märtsi.

«Langusel on palju põhjuseid ning need on kõik seotud pandeemiaga,» teatas Bild.