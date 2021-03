Hongkongi juht kiitis Hiina «patriootlike» saadikute plaani

Kriitikute sõnul hävitaks plaan Hongkongi niigi piiratud demokraatia viimsedki riismed ning tagaks, et seadusandlikku kokku jääksid vaid lojalistid. Lam lükkas esmaspäeval selle seisukoha ümber.

«Valimissüsteemi muudatused ei ole kavandatud kedagi eelistama, vaid need peavad tagama, et Hongkongi juhivad patrioodid,» ütles Lam ajakirjanikele. «Otsus on õigeaegne, vajalik ja kooskõlas põhiseadusega.»