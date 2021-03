Õiguskantsler: poepidajal on õigus kehtestada oma alale sisenemise tingimused

Madise leiab, et kehtivat korda tuleb õigusriigis täita ka siis, kui see ei meeldi. Õigusvastased õigusaktid saab kehtetuks tunnistada kohus.

Madise selgitab, et valitsuse korralduse õiguspärasuse hindamiseks saab pöörduda kaebusega Tallinna halduskohtusse. «Kui kohus leiab, et korraldus või mõni selle säte on õigusvastane, siis tunnistab ta selle kehtetuks. Kohtuotsuse võib vaidlustada kõrgema astme kohtus, lõppastmes riigikohtus,» lisas Madise. Ta lisas, et õiguskantsleril pole võimalik valitsuse korraldust kehtetuks tunnistada.